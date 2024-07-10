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Царьград

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Выпускница ННГУ надела костюм динозавра на вручение дипломов

Выпускница ННГУ надела костюм динозавра на вручение дипломов

Для торжественного события девушка выбрала образ древнего ящера.Выпускница химфака ННГУ им. Лобачевского выбрала костюм динозавра в качестве образа на вручение дипломов.

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