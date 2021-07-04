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«Ковид» в Израиле: число инфицированных растет, число тяжелобольных — тоже

«Ковид» в Израиле: число инфицированных растет, число тяжелобольных — тоже

Согласно воскресной утренней сводке Минздрава, за минувшие сутки в стране было выявлено 185 новых случаев заражения «ковидом».

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