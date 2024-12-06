БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Враг внутри: за что сражается Ельцин Центр пока Россия ведет СВО

Враг внутри: за что сражается Ельцин Центр пока Россия ведет СВО

Ельцин Центр был создан как музей, посвященный первому президенту России, и комплекс, призванный сохранить историю России 90-х.

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Комментарии
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А
Александр
А что там прославляют? Всю русофобскую мерзость. Всё низменное. Предательство. Да и что за герой, разваливший великую страну и подменивший её авгиевыми конюшнями. Это все равно, как гордиться прыщавой рожей, обосранными штанами и вонючими носками. Но низость у нас пока допущена в тусовку национальных «ценностей». Да еще с присыпочкой в виде состава попечительского совета. А известно, что кто платит, тот и танцует. Что-то соседи с верхнего этажа разбушевались. Но очень уж они уважаемые! Дюфсит, понимашь, у них!
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