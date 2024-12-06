Враг внутри: за что сражается Ельцин Центр пока Россия ведет СВО

А

Александр

А что там прославляют? Всю русофобскую мерзость. Всё низменное. Предательство. Да и что за герой, разваливший великую страну и подменивший её авгиевыми конюшнями. Это все равно, как гордиться прыщавой рожей, обосранными штанами и вонючими носками. Но низость у нас пока допущена в тусовку национальных «ценностей». Да еще с присыпочкой в виде состава попечительского совета. А известно, что кто платит, тот и танцует. Что-то соседи с верхнего этажа разбушевались. Но очень уж они уважаемые! Дюфсит, понимашь, у них!