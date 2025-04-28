Омские депутаты снова отчитались о своих доходах в обобщенном виде. После начала СВО им разрешили не публиковать в открытом доступе данные о заработках.
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Омские депутаты снова отчитались о своих доходах в обобщенном виде. После начала СВО им разрешили не публиковать в открытом доступе данные о заработках.