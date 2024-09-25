К членам семей военнослужащих относятся: 1. Супруги; 2. Несовершеннолетние дети; 3. Дети старше 18 лет, получившие инвалидность до совершеннолетия; 4.
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К членам семей военнослужащих относятся: 1. Супруги; 2. Несовершеннолетние дети; 3. Дети старше 18 лет, получившие инвалидность до совершеннолетия; 4.
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