Стрела башенного крана упала рядом с детским садом в Новосибирске

Всё случилось во время прогулки, недалеко от жилмассива "Чистая Слобода".В Новосибирске прогулка воспитанников детсада на улице Заозёрной, 10 едва не закончилась трагедией, когда на расположенной рядом строительной площадке с высоты рухнула стрела башенного крана.