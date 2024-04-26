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Стрела башенного крана упала рядом с детским садом в Новосибирске

Стрела башенного крана упала рядом с детским садом в Новосибирске

Всё случилось во время прогулки, недалеко от жилмассива "Чистая Слобода".В Новосибирске прогулка воспитанников детсада на улице Заозёрной, 10 едва не закончилась трагедией, когда на расположенной рядом строительной площадке с высоты рухнула стрела башенного крана.

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