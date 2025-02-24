Замдиректора школы в Невском районе вызвал полицию после сообщения лжеминера. Он грозился, что подорвет учебное учреждение.
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Замдиректора школы в Невском районе вызвал полицию после сообщения лжеминера. Он грозился, что подорвет учебное учреждение.