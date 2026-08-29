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Военкоматы и «большая проверка»: какие данные о гражданах Минобороны хочет собирать и где проходят правовые границы

Министерство обороны подготовило проект приказа, предусматривающий получение должностными лицами Вооруженных сил широкого массива сведений о гражданах и в отдельных случаях — об их родственниках.

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