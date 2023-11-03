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Русская весна

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НОЧЬ «Бросают вызов»: американский генерал пожаловался на российских пилотов

НОЧЬ «Бросают вызов»: американский генерал пожаловался на российских пилотов

Российские и китайские пилоты «сталкиваются» с американскими самолетами в различных горячих точках с целью тренировки, такое мнение выразил генерал ВВС США Марк Келли, его слова приводит Business Insider.

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