НОЧЬ «Бросают вызов»: американский генерал пожаловался на российских пилотов

Российские и китайские пилоты «сталкиваются» с американскими самолетами в различных горячих точках с целью тренировки, такое мнение выразил генерал ВВС США Марк Келли, его слова приводит Business Insider.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии