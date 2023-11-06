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Экономика Евросоюза: хвост вытащишь, нос увязнет

Экономика Евросоюза: хвост вытащишь, нос увязнет

В конце октября в Евросоюзе отпраздновали победу над инфляцией. Но эта победа оказалась пирровой. Инфляция в еврозоне опустилась до самого низкого уровня за два года из-за сокращения экономики Евросоюза после повышения процентных ставок, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Евростата.

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