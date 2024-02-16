Участники СВО приступили к воспитанию школьников в Новосибирской области

Работа по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей в Баганском, Карасукском, Чистоозерном районах области и Октябрьском районе Новосибирска рассмотрены 16 февраля в правительстве региона на заседании штаба по вопросам поддержки граждан данной категории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии