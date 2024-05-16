💡 В Симферополе больше 50 улиц остались без света в четверг Причина — плановый ремонт электросетей, а также работа аварийной бригады.
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💡 В Симферополе больше 50 улиц остались без света в четверг Причина — плановый ремонт электросетей, а также работа аварийной бригады.