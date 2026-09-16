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Царьград

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Дочь Анны П. наблюдала, как мать утонула в Алапаевске

Дочь Анны П. наблюдала, как мать утонула в Алапаевске

В ночь на 3 сентября в Алапаевске Юлия П. упала с плотины в водоём на глазах дочери Арины. Водолазы не обнаружили тело, и семья ищет добровольцев для помощи в поисках.

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