Дроноводы не оставляют шансов ВСУ под Харьковом — враг теряет опорники один за другим: Карта специальной военной операции на Украине на 21 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваХарьковское направление становится настоящей проверкой на прочность как для пехоты, так и для тех, кто управляет боевыми беспилотниками.
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