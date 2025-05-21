Дроноводы не оставляют шансов ВСУ под Харьковом — враг теряет опорники один за другим: Карта специальной военной операции на Украине на 21 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваХарьковское направление становится настоящей проверкой на прочность как для пехоты, так и для тех, кто управляет боевыми беспилотниками.