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ВС РФ отбросили ВСУ, остановив наступление: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 16 июня 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 478-й

ВС РФ отбросили ВСУ, остановив наступление: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 16 июня 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 478-й

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 16 июня 2023 г.: СВО сегодня, день 478-й. Обзор событий: Армия РФ наступает на нескольких направлениях.

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