Священник-блогер показал редкие кадры из больницы Минобороны на Горького

Настоятель двух сельских храмов в Барабаново и Емельяново Алексей Язев опубликовал фотографии с закрытой для посторонних бывшей семинарии, больницы на Горького — с 1920 года она была передана военным и до сих пор является гарнизонным госпиталем.
Настоятель двух сельских храмов в Барабаново и Емельяново Алексей Язев опубликовал фотографии с закрытой для посторонних бывшей семинарии, больницы на Горького — с 1920 года она была передана военным и до сих пор является гарнизонным госпиталем.
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