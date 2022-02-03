НГС - Красноярск

20 подписчиков

Свежие комментарии

Священник-блогер показал редкие кадры из больницы Минобороны на Горького

Священник-блогер показал редкие кадры из больницы Минобороны на Горького

Настоятель двух сельских храмов в Барабаново и Емельяново Алексей Язев опубликовал фотографии с закрытой для посторонних бывшей семинарии, больницы на Горького — с 1920 года она была передана военным и до сих пор является гарнизонным госпиталем.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх