Вице-президент США Харрис намекнула на «восстание машин» в будущем

Вице-президент США Камала Харрис назвала реальными риски «восстания машин» в связи с развитием искусственного интеллекта (ИИ), однако пока беспокоиться об этом рано, заявила она в ходе мероприятия, организованного газетой New York Times 29 ноября.
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