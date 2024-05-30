Родриго интересен «Ман Сити». В «Реале» ситуацию воспринимают спокойно (Marca)

По информации Marca, английский клуб проявляет интерес к бразильскому вингеру Родриго. Отмечается, что в связи с предстоящим трансфером Килиана Мбаппе некоторые клубы начали следить за ситуацией с игроками нынешнего состава «Реала» – считается, что кто-то из них может быть недоволен своей новой ролью.