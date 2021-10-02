Донбасс Сегодня

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Лукашенко считает, что Белоруссия успешнее Запада справляется с пандемией

Лукашенко считает, что Белоруссия успешнее Запада справляется с пандемией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его страна успешнее преодолевает пандемию коронавируса, чем это делают страны Запада.

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