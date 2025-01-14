Steak Lovers
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Steak Lovers

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5 шикарных зимних блюд, которые можно приготовить из сельди

5 шикарных зимних блюд, которые можно приготовить из сельди

Обычно сельдь служит закуской, но мы превратим килограмм этой вкусной рыбы в целых 5 оригинальных блюд! Приготовление удивительно простое: нарезаем сельдь ломтями, добавляем отварной картофель и несколько вкусных ингредиентов — и вот, почти готово настоящее кулинарное волшебство! Ингредиенты: 700 г картофеля 3 соленых огурца  500 г слабосоленой сельди 250 г белой консервированной фасоли  50 г репчатого лука 2 ст л подсолнечного масла  1 ст л зернистой горчицы  1,5 ч л сахара 10 г укропа Шаги приготовления: 1.

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