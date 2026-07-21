Тульская область презентовала проекты локализации производства на «Иннопроме»

Ежегодно «Иннопром» становится масштабной площадкой, на которой власть, бизнес и наука лицом к лицу сталкиваются не просто друг с другом, но с необходимостью искусного балансирования между следованием трендам и налаживанием прочных деловых связей.
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