Миронов требует проверки качества семян перед новым посевным сезоном

Перед началом посевного сезона для обеспечения безопасности граждан необходимо провести проверку качества продукции оптовых компаний, которые поставляют семена в розницу, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП), депутат Госдумы Сергей Миронов.
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