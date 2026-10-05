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«Для меня это не побег от материнства, а единственный способ не утонуть в нем»: Лиза Моряк объяснила отъезд в круиз, оставив месячного сына с няней

«Для меня это не побег от материнства, а единственный способ не утонуть в нем»: Лиза Моряк объяснила отъезд в круиз, оставив месячного сына с няней

Актрису Лизу Моряк, супругу режиссёра Сарика Андреасяна, раскритиковали за поездку в отпуск с мужем: родившегося месяц назад сына она оставила с нянями.

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