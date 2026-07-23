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Донецкая группа новостей

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**Запрет на экспорт бензина из России могут продлить ещё на шесть месяцев,**...

**Запрет на экспорт бензина из России могут продлить ещё на шесть месяцев,** пишут СМИ. Также обсуждается продление ограничений на экспорт дизельного топлива — ещё на один месяц https://t.

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