Муж, когда обидится на что-то - молчит...

Александр СтрелецМуж, когда обидится на что-то - молчит... Подслушали у замужних Замужем. 4 года. И вроде всё хорошо, так по крайней мере думают родственники, друзья, соседи.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаЕсли хотите сохранить душевный покой и здоровье, попрощайтесь со своим иучителем. Живу в таком режиме более 50-ти лет. То не хотела волновать родителей, то жалела его (сирота), то не хотела детей оставлять без отца (дочки любили папу) и прожила какую-то не свою жизнь. Не идите по этому пути.татьяна поздееваЕсть такия книга "Мужчины и женщины - почему мы такие разные".. почитайте.. Психология у мужчин и женщин разная. В Как только помиритесь , то постарайтесь договриться, что как только он планирует замолчать, то пусть причину объяснит, а потом замолкает.Vera Dobryagina4 года - не такой большой срок. Детей у вас нет, ну и зачем вам так мучиться? Вы с ума сходите, а мужу безразлично. Из-за ерунды готов вам бойкот объявлять. Просто поговорите с ним, и поставьте условие - ещё раз такая немотивированная молчанка с его стороны будет, вы уйдёте. И постарайтесь это условие выполнить.Комментировать
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