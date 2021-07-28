Уши, лапы, хвост

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Мальчики спасли щенка, который застрял в тоннеле

Двое друзей организовали настоящую спасательную операцию, чтобы выручить щенка. Эта история произошла в Новосибирске.

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Светлана Евдокимова
Спасибо.
Марина Борисовна Рахманина
Мальчики, какие вы молодцы, но будьте осторожны. Вы-герои, настоящие люди.
Инна Диаманти (Брежнева)
ЭТОЙ ИСТОРИИ УЖЕ БОЛЬШЕ 3-Х ЛЕТ. Я бы постеснялась ставить старое и не сообщать об этом.

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