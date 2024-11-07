Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 480 подписчиков

«Я не ожидал такого»: пленный рассказал, как украинцам врут о России

«Я не ожидал такого»: пленный рассказал, как украинцам врут о России

Информация о России и российской армии, которую жители Украины получают от местных СМИ и властей, не соответствует действительности, заявил украинский военнопленный Владимир Николенко, обращаясь к сослуживцам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ХА
Харченко Александр
Шлангом прикинулся
Ответить
52 мин.

Картина дня

наверх