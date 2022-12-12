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Артем Ковалев: «Я всем говорил, что в парное катание не перейду – скорее закончу, потому что и так со спиной проблемы»

Российский фигурист Артем Ковалев ответил на вопрос о возможном переходе в парное катание. – Приходится ли корректировать технику из-за того, что ты еще растешь (cейчас рост Ковалева 190 см – Sports.

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