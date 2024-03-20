Как по волшебству не получится: Названы условия вхождения Киева и Одессы в состав России

Андрей Павлов

"...нужно ли нам соглашаться, на то, что они нам предлагают?" Конечно не нужно. Это будет предательство по отношению к погибшим. Но... У нас капиталистическая страна, значит правит капитал. И решающее слово будет за ним. Сохранение ключевых объектов (мосты, тоннели) транспортной инфраструктуры, по которой стабильно подвозят оружие, говорит о том, что слово бизнеса довольно весомо. Так что будем посмотреть.