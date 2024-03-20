Названы условия вхождения Киева, Одессы и левобережной Незалежной в состав России. Андрей Перла предупредил, что всё не так просто: как по волшебству не получится.
Как по волшебству не получится: Названы условия вхождения Киева и Одессы в состав России
Комментарии
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Юрий Кувалдин
Не хрен с ним! Киев-исконно русский город. Это бандеровщина пусть пакует чемоданы и валит на львовщину. Киев будет наш!
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9 час.
АндрейБорков
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8 час.
Андрей Павлов
"...нужно ли нам соглашаться, на то, что они нам предлагают?" Конечно не нужно. Это будет предательство по отношению к погибшим. Но... У нас капиталистическая страна, значит правит капитал. И решающее слово будет за ним. Сохранение ключевых объектов (мосты, тоннели) транспортной инфраструктуры, по которой стабильно подвозят оружие, говорит о том, что слово бизнеса довольно весомо. Так что будем посмотреть.
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3 час.
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