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Спички - не игрушка

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Про очередного коррупционера-рекордсмена

Про очередного коррупционера-рекордсмена

Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Заельцовский районный суд Новосибирска с требованием изъять в доход государства коррупционные активы экс-главы Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора (Федеральной службы по надзору в сфере природопользования) Андрея Фролова.

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