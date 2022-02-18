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Жительница ДНР поблагодарила Путина за эвакуацию в Россию

Жительница ДНР поблагодарила Путина за эвакуацию в Россию

Жительница поселка Ясное в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), которая в настоящее время эвакуируется в Россию, поблагодарила российские власти и президента страны Владимира Путина за организацию выезда беженцев и их прием в РФ.

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