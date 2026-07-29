РФ снимает запрет на микрогенерацию в домах с 1 сентября

С 1 сентября в России снимается запрет на использование микрогенерации в многоквартирных домах. Согласно аналитику Константину Руденскому, теперь будут изменены также и правила по объему выдачи электроэнергии в сеть, предоставляя новые возможности жителям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии