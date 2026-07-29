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Царьград

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РФ снимает запрет на микрогенерацию в домах с 1 сентября

РФ снимает запрет на микрогенерацию в домах с 1 сентября

С 1 сентября в России снимается запрет на использование микрогенерации в многоквартирных домах. Согласно аналитику Константину Руденскому, теперь будут изменены также и правила по объему выдачи электроэнергии в сеть, предоставляя новые возможности жителям.

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