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Спорт Уик-Энд

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Тренер «Зенита» дал «вольную» Глушенкову: лишь бы забивал…

Тренер «Зенита» дал «вольную» Глушенкову: лишь бы забивал…

Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о нападающем команды Максиме Глушенкове, который обычно не отмечает забитые мячи.

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