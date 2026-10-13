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Царьград

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Нижегородцы получат 662 млн рублей на расселение аварийных домов

Нижегородцы получат 662 млн рублей на расселение аварийных домов

Фонд развития территорий одобрил заявку Нижегородской области на финансирование переселения граждан из аварийного жилья, что позволит улучшить условия примерно 540 человек.

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