Нижегородцы получат 662 млн рублей на расселение аварийных домов

Фонд развития территорий одобрил заявку Нижегородской области на финансирование переселения граждан из аварийного жилья, что позволит улучшить условия примерно 540 человек.
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