Журналисты выяснили, кто из российских артистов изменил позицию после начала СВО

Специальная операция России на Украине показала истинное отношение артистов к родине. Журналисты узнали, кто из них изменил свою политическую позицию.
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