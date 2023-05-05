Слово и дело

9 397 подписчиков

Журналисты выяснили, кто из российских артистов изменил позицию после начала СВО

Журналисты выяснили, кто из российских артистов изменил позицию после начала СВО

Специальная операция России на Украине показала истинное отношение артистов к родине. Журналисты узнали, кто из них изменил свою политическую позицию.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх