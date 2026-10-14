Российские семьи стали чаще выбирать зарубежные поездки для отдыха на осенних каникулах (с 24 октября по 8 ноября): на международные направления приходится каждое третье путешествие с детьми (34%), а общее количество бронирований отелей и апартаментов за рубежом выросло на 5% год к году.
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