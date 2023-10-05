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Закон, порядок, государство

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Кемеровские полицейские задержали с поличным торговца героином

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Кемерово поступила оперативная информация о том, что неизвестный в разных районах областного центра оборудовал сеть тайников с наркотиками.

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