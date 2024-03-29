Нижегородские власти хотят повысить стоимость проезда, но есть один нюанс

В Нижегородской агломерации подрастёт стоимость проезда в общественном транспорте. Однако губернатор Глеб Никитин поставил условие, что это должно произойти, когда качество перевозок существенно возрастёт.
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