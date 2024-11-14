Ставка по однодневному репо в юанях вернулась к уровню начала июня

С 5 по 8 ноября ставка однодневного репо RUSFAR CNY, которая показывает стоимость привлечения и размещения юаней на денежном рынке Мосбиржи, упала почти в десять раз — с около 20% до 2,4%, обратили внимание «Ведомости».
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