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Живая Кубань

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В Сочи нарушен график движения поездов из-за нового оползня на железной дороге

В Сочи нарушен график движения поездов из-за нового оползня на железной дороге

В Сочи нарушен график движения поездов из-за нового оползня на железной дорогеМинувшей ночью, в 22:59 на участке железной дороги Дагомыс – Сочи на опорную стену и железнодорожные пути оползнем со склона вынесло около 70 куб.

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