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«Айлендерс» выиграли 5 из 6 матчей после перехода Деанджело из СКА. Защитник набрал 4 очка при «плюс 6», 0 минут штрафа, игровое время – 25:26

«Айлендерс» обыграли «Вегас» (2:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Защитник команды Энтони Деанджело отметился результативной передачей при показателе полезности «плюс 2», одном броском по воротам и игровом времени 27:34 (1:58 – в большинстве).

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