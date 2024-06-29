30 процентов владельцев электромобилей хотели бы поменять их на машину с ДВС

Популярность электромобилей растет с каждым годом, но из-за проблем, связанных с инфраструктурой, каждый третий владелец такого авто не прочь заменить его на машину с традиционным двигателем внутреннего сгорания.
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