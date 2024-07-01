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В России резко выросли продажи черной икры

В России резко выросли продажи черной икры

Согласно данным исследования, проведенного сервисом «Чек Индекс», объем продаж черной икры в России увеличился на 9% с начала текущего года по 15 июня, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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