В России резко выросли продажи черной икры

Согласно данным исследования, проведенного сервисом «Чек Индекс», объем продаж черной икры в России увеличился на 9% с начала текущего года по 15 июня, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
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