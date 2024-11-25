Соцсети: кабан или свинья? Жители Калуги спорят из-за прогулок парнокопытного

В Калуге уже второй день очевидцы замечают кабана, который прогуливается по городу. Животное не только не боится людей, но и проявляет удивительную дисциплину: переходит дорогу строго по пешеходному переходуВ Калуге уже второй день очевидцы замечают кабана, который прогуливается по городу.