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Калужские новости

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Соцсети: кабан или свинья? Жители Калуги спорят из-за прогулок парнокопытного

Соцсети: кабан или свинья? Жители Калуги спорят из-за прогулок парнокопытного

В Калуге уже второй день очевидцы замечают кабана, который прогуливается по городу. Животное не только не боится людей, но и проявляет удивительную дисциплину: переходит дорогу строго по пешеходному переходуВ Калуге уже второй день очевидцы замечают кабана, который прогуливается по городу.

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