13 фото про покупателей, которых ненавидят все продавцы. Признайтесь, а вы тоже так делаете?

Покупатель всегда прав. Но значит ли это, что он может напрочь забыть о рамках приличия и делать в магазине все, что душа пожелает? Герои нашего обзора, судя по всему, слишком буквально восприняли эту фразу, иначе объяснить то, что они натворили, просто невозможно.