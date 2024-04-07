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13 фото про покупателей, которых ненавидят все продавцы. Признайтесь, а вы тоже так делаете?

13 фото про покупателей, которых ненавидят все продавцы. Признайтесь, а вы тоже так делаете?

Покупатель всегда прав. Но значит ли это, что он может напрочь забыть о рамках приличия и делать в магазине все, что душа пожелает? Герои нашего обзора, судя по всему, слишком буквально восприняли эту фразу, иначе объяснить то, что они натворили, просто невозможно.

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