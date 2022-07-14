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Вавринка снялся с турнира в Гштааде: «Хочу выходить на корт только тогда, когда чувствую, что могу полноценно конкурировать»

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Стэн Вавринка сообщил, что пропустит домашний турнир в Гштааде, который пройдет на следующей неделе.

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