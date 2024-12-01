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Песков: Меркель втянули в игру с подавлением России

Песков: Меркель втянули в игру с подавлением России

Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель фактически оказалась втянута в игру с подавлением РФ. Атмосфера доверия между главами двух государств начала рушиться с 2014 года, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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