Песков: Меркель втянули в игру с подавлением России

Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель фактически оказалась втянута в игру с подавлением РФ. Атмосфера доверия между главами двух государств начала рушиться с 2014 года, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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