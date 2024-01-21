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  • Валентина
    Это Вас надо прикопать на кладбище, чтобы не лезли со своими ненужными советами. Валентина.Малинкович требуе...
  • Бендер Задунайский
    Прикопать Слуцкого во Львове . Провокатор .Малинкович требуе...
  • Михаил
    Он -В.И. Ленин уже похоронен по-человечески ,но с большим почтением и уважением...и кто есть Ленин В.И. -гений которо...Малинкович требуе...

Глава ЛДПР Слуцкий предложил похоронить Ленина

Глава ЛДПР Слуцкий предложил похоронить Ленина

По его словам, тело нужно захоронить рядом с могилой матери Владимира Ильича Глава партии ЛДПР, кандидат в президенты России Леонид Слуцкий заявил о том, что тело Владимира Ленина нужно захоронить.

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кормилицын
Да ладно, глупости говорить. Мелко все это, очень мелко.
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18 час.
МД
Михаил Дементьев
Кончилась партия Жириновского.
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13 час.
Е Пронина
надо слуцкого прихоронить))болтун никчемный,,,
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13 час.

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