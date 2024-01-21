По его словам, тело нужно захоронить рядом с могилой матери Владимира Ильича Глава партии ЛДПР, кандидат в президенты России Леонид Слуцкий заявил о том, что тело Владимира Ленина нужно захоронить.
Глава ЛДПР Слуцкий предложил похоронить Ленина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВК
Вячеслав Кормилицын
Да ладно, глупости говорить. Мелко все это, очень мелко.
Ответить
18 час.
МД
Михаил Дементьев
Кончилась партия Жириновского.
Ответить
13 час.
Е Пронина
надо слуцкого прихоронить))болтун никчемный,,,
Ответить
13 час.
Свежие комментарии