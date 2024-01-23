Байден: Россия может победить Украину за несколько недель

По данным NBC News, лидерам Конгресса во время встречи в Белом доме была представлена мрачная картина краха украинской армии без продолжения помощи США в виде боеприпасов, транспортных средств и другого вооружения.
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