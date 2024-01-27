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Закон, порядок, государство

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Центр отбора на военную службу по контракту открылся в Югре

Центр отбора на военную службу по контракту открылся в Югре

Пропуская способность здания рассчитана на 60 человек в день, при необходимости ее могут увеличить до 100.

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